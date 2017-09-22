İran Lideri Hasan Ruhani'den şoke eden 'balistik füze' açıklaması !

İran'ın Tasnim haber ajansı, 2 bin kilometre menzilli yeni balistik füzenin geliştirildiğini açıkladı. Füze, çeşitli başlıklarla donatılabiliyor.

Ajans, haberi Devrim Muhafızları'nın hava biriminin başındaki Amirali Hacızade'nin bugünkü askeri törende yaptığı konuşmaya dayandırdı.

2 bin kilometrelik menzil, İran'ın Romanya'dan Pakistan'a kadar olan geniş bir çevreyi vurabilmesi anlamına geliyor.

Aynı askeri törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de "Askeri gücümüzü caydırıcı olması için arttıracağız. Füze yeteneklerimizi yükselteceğiz. Ülkemizi savunmak için kimseden izin almayacağız" dedi.

Trump nükleer anlaşmayı bozacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde İran'la imzalanan nükleer anlaşma aleyhinde konuşuyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "İran'la nükleer anlaşma ABD için bir utanç kaynağıdır. Bu konuda henüz son sözümüzü duymadınız" ifadesini kullanan ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü de gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna yanıt vermişti. İran'la nükleer anlaşmayı iptal edip etmemek konusunda karar verdiğini söyleyen Trump, kararının ne olduğunu ise açıklamamıştı.