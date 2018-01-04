Galeriler Videolar
İstanbul
kısa süreli yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
116558
ALTIN
158.764
DOLAR
3.7719
STERLİN
5.1006
EURO
4.5362
Galatasaray'da beklenmedik istifa !
Galatasaray'da beklenmedik istifa !
Süper Lig'de maç saatleri değişti !
Süper Lig'de maç saatleri değişti...
Vida imzayı attı , transfer bombasını patlattı ... Mandzukic !
Vida imzayı attı , transfer...
Bafe Gomis , Evra'yı ikna edecek !
Bafe Gomis , Evra'yı ikna...
Trabzonspor'da Lavezzi sesleri !
Trabzonspor'da Lavezzi sesleri !

İran'ın zengin çocuklarından Atatürk paylaşımı !

Son günlerde gösterilerle sarsılan İran'da 100 binin üzerinde takipçisi olan ve Tahran'ın zengin ailelerinin çocuklarının paylaşım yaptığı sosyal medya hesabından Atatürk paylaşımı geldi. Tahran'lı zengin çocuklarının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:32
İran'ın zengin çocuklarından Atatürk paylaşımı !

Tahran'ın zengin ailelerinin çocuklarının günlük hayatlarına dair fotoğrafların paylaşıldığı Instagram hesabından ilginç bir Atatürk paylaşımı yapıldı. Tahran'lı zengin çocuklarının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Türkiye'den de takipçisi bulunan “RichKidsofTehran” (Tahran’ın zengin çocukları) isimli Instagram hesabından dün yapılan Atatürk paylaşımı büyük beğeni topladı.Türkiye'de de özellikle internet medyasında da sık sık magazin haberi yapılan Instagram hesabından “İran’ın Atatürk’e ihtiyacı var” ifadeleri paylaşıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da camiye saldırı düzenlendi ! Çok sayıda ölü var
Nijerya'da camiye saldırı düzenlendi ! Çok sayıda ölü var
Rus helikopteri Suriye'de düştü ! Ölüler var ..
Rus helikopteri Suriye'de düştü ! Ölüler var ..
Benue eyaletiinde silahlı saldırı ; Çok sayıda ölü ve yaralı var
Benue eyaletiinde silahlı saldırı ; Çok sayıda ölü ve yaralı var
Peru'da katliam gibi kaza ; 48 kişi öldü !
Peru'da katliam gibi kaza ; 48 kişi öldü !
İdlib'de pazar yerine bombalı saldırı düzenlendi !
İdlib'de pazar yerine bombalı saldırı düzenlendi !
İran'da ortalık karıştı , ölü sayısı yükseliyor !
İran'da ortalık karıştı , ölü sayısı yükseliyor !
Mısır'da kiliseye saldırı düzenlendi ; Ölü ve yaralılar var
Mısır'da kiliseye saldırı düzenlendi ; Ölü ve yaralılar var
İsrail ordusu tank atışlarıyla Gazze'yi vurdu !
İsrail ordusu tank atışlarıyla Gazze'yi vurdu !
Hindistan'da korkunç yangın ; 15 kişi öldü , 50 kişi de yaralandı
Hindistan'da korkunç yangın ; 15 kişi öldü , 50 kişi de yaralandı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim