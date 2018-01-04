İran'ın zengin çocuklarından Atatürk paylaşımı !

Tahran'ın zengin ailelerinin çocuklarının günlük hayatlarına dair fotoğrafların paylaşıldığı Instagram hesabından ilginç bir Atatürk paylaşımı yapıldı. Tahran'lı zengin çocuklarının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Türkiye'den de takipçisi bulunan “RichKidsofTehran” (Tahran’ın zengin çocukları) isimli Instagram hesabından dün yapılan Atatürk paylaşımı büyük beğeni topladı.Türkiye'de de özellikle internet medyasında da sık sık magazin haberi yapılan Instagram hesabından “İran’ın Atatürk’e ihtiyacı var” ifadeleri paylaşıldı.

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