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İran, IKBY sınırlamalarını kaldırıyor!

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile İran arasındaki sınır kapısında uygulanan kısıtlamaların yakın zamanda kaldırılacağını açıkladı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:04
İran, IKBY sınırlamalarını kaldırıyor!

İran'ın ISNA haber ajansının haberine göre, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran ile IKBY arasındaki sınırda uygulanan kıstlamaların kaldıracağını açıkladı. Tartışmalı referandum sonucu IKBY'nin Irak'tan ayrılması olasılığı ihtimalini de değerlendiren Bakıri, Irak'ta çatışma ortamının oluşacağını ve komşu ülkelerinde bundan etkileneceğini söyledi. 

NE OLMUŞTU?

İran, 25 Eylül'de düzenlenen bağımsızlık referandumunu takiben IKBY ile sınır kapılarını 15 Ekim'de kapatmış, 10 gün süre ile uygulanan kısıtlama 25 Ekim'de sınır kapılarından birini tekrar açılması ile sonuçlanmıştı.

Son Güncelleme: 30.10.2017 13:24
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