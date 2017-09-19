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İran'dan şok tehdit : 'İsrail'i yerle bir ederiz ! '

İran Genelkurmay Başkanı'ndan İsrail'e şok tehdit.İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdülrahim Musavi yaptığı açıklamada "İsrail'i yıldırım hızında yerle bir ederiz" tehdidinde bulundu.

19 Eylül 2017 Salı 14:20
İran'dan şok tehdit : 'İsrail'i yerle bir ederiz ! '

Jerusalem Post'un İran basınına dayanarak verdiği habere göre, Musavi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la dün New York'ta yaptığı görüşmeden hemen önce "Siyonist rejimi, İran islam Cumhuriyeti'ne karşı aptalca bir şeye kalkışmaması için uyarıyoruz. Böyle bir adımda Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir ederiz" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump ve Netanyahu'nun "İran'ın bölgedeki habis etkisinin dengelenmesi konusunda görüş birliğinde olduğu" belirtilmişti.
Musavi, açıklamasında İran'ın Suriye'deki faaliyetlerini eleştiren bir İsrailli yetkiliye de adını geçirmeden şöyle yanıt verdi:

"Dünya bu siyonist küstah İsrailli yetkilinin işlediği suçları unutmayacak. Başını önüne eğip ne kadar ömrü kaldığını hesaplasın. Çünkü Siyonist rejimin yapacağı herhangi bir hata, İsrail'in kalan 25 yıllık ömrünü daha da kısaltacak, İran siyonist rejimi yıldırım hızıyla imha edecek."
Genelkurmay Başkan Vekili Musavi'nin bu açıklamasında İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni'nin İsrail devletinin 21'in yüzyılın ilk çeyreğinde yok edileceği tehdidine gönderme yaptığı belirtiliyor.

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