İran'dan beklenen Türkiye açıklaması geldi !

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Hasan Ruhani'nin Kazakistan'daki görüşmesi değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran-Türkiye ilişkilerin son aylarda olumlu yönde gelişmeye başladığını ve bunun önümüzdeki aylarda yapılacak üst düzeyli temaslarla daha da pekişeceğini ifade etti.



Basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kasımi, Ruhani'nin Kazakistan'ın başkenti Astana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından "İran-Türkiye ilişkileri yeni bir döneme girmiştir" yönündeki sözlerini değerlendirdi.



Kasımi, "Son aylarda ikili ilişliklerde yukarı yönlü bir eğilim söz konusudur. Üst düzeyli görüşmeler önümüzdeki aylarda da devam edecek. İkili ilişkilerde yeni bir atmosfer oluşuyor.



İki ülke, bölgede ve küresel alanda oluşan yeni koşullar nedeniyle karşılıklı olarak birbirinin kapasitesinden faydalanmak istiyor" diye konuştu.