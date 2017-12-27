İran'da yine deprem oldu Ölü ve yaralılar var ..!

Son dakika gelen bilgilerde İran'ın başkenti Tahran'ın 50 kilometre uzağında 4.2 büyüklüğünde bir deprem olduğu ve sarsıntının merkez üssü Tahran'ın batısı olduğu öğrenildi.Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.Resmi haber ajansı IRNA, tarafından yapılan açıklamada çoğunluğu panik halinde kaçanların oluşturduğu en az 56 kişinin de yaralandığını bildirildi.

Deprem sırasında korkudan kalp krizi geçiren 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İran-Irak sınırında Kasım ayında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem ise en az 530 can kaybına neden olmuştu.