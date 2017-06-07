Galeriler Videolar
İstanbul 25°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
98594
ALTIN
145.832
DOLAR
3.5189
STERLİN
4.5403
EURO
3.9459
8 Aylık Hamile Kadın Fuhuş Yaparken Yakalandı!
8 Aylık Hamile Kadın Fuhuş...
Polisten Bandrol 3 Operasyonu!
Polisten Bandrol 3 Operasyonu!
Uyuşturucu Hap Satan Karı Koca Yakalandı
Uyuşturucu Hap Satan Karı Koca...
İstanbul'da Kurt Kapanı-5 Operasyonu Başladı!
İstanbul'da Kurt Kapanı-5 Operasyonu Başladı!
Suriyeli Ailelerin Gürültü Kavgası Cinayetle Sonuçlandı
Suriyeli Ailelerin Gürültü Kavgası Cinayetle...

İran'da Humeyni Türbesi ve Meclis Saldırısını DEAŞ Üstlendi!

Tasnim Haber Ajansı İran'da Humeyni'nin Türbesinde ve mecliste yapılan saldırıların DEAŞ tarafından üstlenildiğini duyurdu. Olaylarda 7 ölü 4 yaralı var...

07 Haziran 2017 Çarşamba 12:12
İran'da Humeyni Türbesi ve Meclis Saldırısını DEAŞ Üstlendi!

DEAŞ'a yakınlığıyla bilinan Amaq haber ajansından yapılan açıklamayla, Tahran'da 7 kişinin ölümüne neden olan çifte terör saldırılarını DEAŞ üstlendi.Böylece DEAŞ ilk kez İran topraklarında bir terör saldırısı gerçekleştirmiş oldu.İran'da yayın yapan Tasnim Haber Ajansı, parlamento kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde İran Meclisine düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de binanın üst kısımlarında rehin tutulduğunu yazdı.

Tasnim Haber Ajansı, parlamento binası camından kendisini gösteren silahlı bir saldırganın da fotoğrafını yayınladı.

Ajans, Tahran Milletvekili İlyas Hezreti'nin 2 kişinin kalaşnikof ve bir kişinin de tabancayla saldırdığını açıkladığını duyurdu.

FARS: SALDIRGAN 1 KİŞİ VE YAKALANDI

Fars Haber Ajansı da bir kişinin meclis korumalarına ateş ettiğini ve 1'i koruma 2'si sivil, 3 kişiyi yaraladığını duyurdu. Ajans, sevillerin meclisi ziyaret eden yabancı uyruklu kişiler olduğunu duyurdu. Ajans, görgü tanıklarına dayındırarak verdiği haberinde kaçan saldırganın yakalandığını yazdı.

HUMEYNİ'NİN MEZARI BAŞINDA SALDIRI

FARS Haber Ajansı, Tahran'da İmam Humeyni'nin mezarı çevresinde de 3 kişinin saldırı düzenlediğini; 2'sinin yakalandığını; son saldırganın canlı bomba olduğunu ve kendisini patlattığını yazdı. Patlamada 2 kişinin yakalandığı duyuruldu.

TÜRKİYE SALDIRIYI KINADI

Dışişleri Bakanlığı: Bu sabah saatlerinde Tahran'da İran İslami Danışma Meclisi ile İmam Humeyni Türbesi'ne yönelik terör saldırıları düzenlendiği, saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere İran halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. 



Son Güncelleme: 07.06.2017 13:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kervana Ürdün de Katıldı! Katar İle İlişkiler Düşürüldü
Kervana Ürdün de Katıldı! Katar İle İlişkiler Düşürüldü
Trump'tan Çok Sert Katar Açıklaması : Sonun Başlangıcı
Trump'tan Çok Sert Katar Açıklaması : Sonun Başlangıcı
Katar Mesaj Verdi : Misilleme Yok, Uzlaşı İstiyoruz
Katar Mesaj Verdi : Misilleme Yok, Uzlaşı İstiyoruz
Güney Sudan'da Kabileler Çatıştı : 38 Ölü!
Güney Sudan'da Kabileler Çatıştı : 38 Ölü!
Almanya İncirlik Üssü'nden Çekilme Kararı Aldı
Almanya İncirlik Üssü'nden Çekilme Kararı Aldı
ABD'de Müslüman Kadına Irkçı Saldırı
ABD'de Müslüman Kadına Irkçı Saldırı
Almanya'da Rock Festivali Terör Nedeni İle İptal Edildi!
Almanya'da Rock Festivali Terör Nedeni İle İptal Edildi!
Sputnik : Kabil Katliamını DEAŞ Yaptı!
Sputnik : Kabil Katliamını DEAŞ Yaptı!
PKK İran'da Çatıştı : 2 İran Askeri Öldü
PKK İran'da Çatıştı : 2 İran Askeri Öldü
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim