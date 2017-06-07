İran'da Humeyni Türbesi ve Meclis Saldırısını DEAŞ Üstlendi!

DEAŞ'a yakınlığıyla bilinan Amaq haber ajansından yapılan açıklamayla, Tahran'da 7 kişinin ölümüne neden olan çifte terör saldırılarını DEAŞ üstlendi.Böylece DEAŞ ilk kez İran topraklarında bir terör saldırısı gerçekleştirmiş oldu.İran'da yayın yapan Tasnim Haber Ajansı, parlamento kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde İran Meclisine düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de binanın üst kısımlarında rehin tutulduğunu yazdı.

Tasnim Haber Ajansı, parlamento binası camından kendisini gösteren silahlı bir saldırganın da fotoğrafını yayınladı.

Ajans, Tahran Milletvekili İlyas Hezreti'nin 2 kişinin kalaşnikof ve bir kişinin de tabancayla saldırdığını açıkladığını duyurdu.

FARS: SALDIRGAN 1 KİŞİ VE YAKALANDI



Fars Haber Ajansı da bir kişinin meclis korumalarına ateş ettiğini ve 1'i koruma 2'si sivil, 3 kişiyi yaraladığını duyurdu. Ajans, sevillerin meclisi ziyaret eden yabancı uyruklu kişiler olduğunu duyurdu. Ajans, görgü tanıklarına dayındırarak verdiği haberinde kaçan saldırganın yakalandığını yazdı.



HUMEYNİ'NİN MEZARI BAŞINDA SALDIRI

FARS Haber Ajansı, Tahran'da İmam Humeyni'nin mezarı çevresinde de 3 kişinin saldırı düzenlediğini; 2'sinin yakalandığını; son saldırganın canlı bomba olduğunu ve kendisini patlattığını yazdı. Patlamada 2 kişinin yakalandığı duyuruldu.



TÜRKİYE SALDIRIYI KINADI



Dışişleri Bakanlığı: Bu sabah saatlerinde Tahran'da İran İslami Danışma Meclisi ile İmam Humeyni Türbesi'ne yönelik terör saldırıları düzenlendiği, saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere İran halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.