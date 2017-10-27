Irak Ordusu ve Peşmerge sonunda anlaştı !

Son dakika Ateşkes sağlandı ...Son dakika öğrenilen bilgilere göre Irak Ordusu ile Peşmerge güçlerinin Ateşkes için her konuda anlaştığı açıklandı.Yabancı haber ajanslarından olan Reuters, Irak Ordusu ve Peşmerge'nin ateşkes için anlaştığını duyurdu.

ABD'nin DAEŞ'le mücadele ofislerinin medya sorumluları tarafından yapılan açıklamada Peşmerge güçleri ve Irak ordusunun ateşkes için her konuda anlaştığı açıklandı.Yapılan ateşkes anlaşmanın tüm cepheleri kapsadığı da bildirildi.

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