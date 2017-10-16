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Irak Hükümeti'nden son dakika açıklaması ;' Kerkük operasyonu başladı ! '

25 Eylül'de gerçekleştirilen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) referandumu sonrası sınırda yaşanan hareketlilik devam ediyor.Irak Hükümeti'nden yapılan açıklamada Irak Ordusu'nun Kerkük'e doğru yola çıktıığı açıklandı.

16 Ekim 2017 Pazartesi 10:15
Irak Hükümeti'nden son dakika açıklaması ;' Kerkük operasyonu başladı ! '

SINIRDA HAREKETLİ SAATLER

25 Eylül'de bütün uyarılara rağmen gerçekleştirilen  Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) referandumuyla birlikte sınırda hareketli günler yaşanmaya başladı.Son olarak Irak Hükümeti'nden yapılan açıklama Irak Ordusu'nun Kerkük'e doğra yola çıkarak Peşmergelerin elinde bulunann petrol kuyularını ve askeri üssü ele geçirmek istediklerini bildirildi.

 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik güçlerinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Iraklı güçler ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'ün güneyindeki Tazehurmatu'dan topyekün harekete geçtiği aktarıldı.

Irak Devlet Televizyonu'ndan yapılan son dakika açıklamalarına göre ise petrol sahalarını kapsayan büyük bir alanın  peşmergeden geri alındığı açıklandı.

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