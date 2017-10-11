Irak Düğmeye Bastı, Referandum Komitesine Tutuklama Kararı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'deki tartışmalı referandumunu gerçekleştiren Kürt Bölgesi Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
Son Güncelleme: 11.10.2017 14:39
Irak Federal Mahkemesi, IKBY referandumunu gerçekleştiren Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkardı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'deki tartışmalı referandumunu gerçekleştiren Kürt Bölgesi Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.