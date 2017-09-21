"Güçlerimiz tüm birimleriyle aynı anda birden fazla operasyon yürütüyor ve zafer ardında zafer gerçekleştiriyor." ifadesini kullanan İbadi, yeni bir zaferin de ufukta baş gösterdiğini söyledi.
İbadi, dün Musul'a bağlı Mahmur'a giderek ilçedeki askeri yetkililerle Havice ve Salahaddin'e bağlı Şirgat'ı kurtarma operasyonunu görüşmüştü.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'den operasyon açıklaması 'İlk aşama başladı!'
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi devlet kanalında yaptığı açıklamada "Yeni bir Irak şafağında Havice'yi kurtarma operasyonunun ilk aşamasının başladığını duyuruyoruz." dedi.
21 Eylül 2017 Perşembe 14:23
"Güçlerimiz tüm birimleriyle aynı anda birden fazla operasyon yürütüyor ve zafer ardında zafer gerçekleştiriyor." ifadesini kullanan İbadi, yeni bir zaferin de ufukta baş gösterdiğini söyledi.