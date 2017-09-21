Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'den operasyon açıklaması 'İlk aşama başladı!'

"Güçlerimiz tüm birimleriyle aynı anda birden fazla operasyon yürütüyor ve zafer ardında zafer gerçekleştiriyor." ifadesini kullanan İbadi, yeni bir zaferin de ufukta baş gösterdiğini söyledi.



İbadi, dün Musul'a bağlı Mahmur'a giderek ilçedeki askeri yetkililerle Havice ve Salahaddin'e bağlı Şirgat'ı kurtarma operasyonunu görüşmüştü.