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Irak, 1400 DEAŞ'lı Teröristi Alıkoydu

Irak Yönetimi, aralarında eşi ve çocuklarının da bulunduğu 1400 DEAŞ'lı teröristi Musul'da bir kampta alıkoydu.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:55
Irak, 1400 DEAŞ'lı Teröristi Alıkoydu

Irak, Musul’dan temizlediği terör örgütü DEAŞ üyelerini alıkoydu, alıkonanlar çoğunlukla teröristlerin çocukları ve eşleri. Iraklı yetkilileri teröristlerin önemli bir kısmının Türkiye ile birlikte Tacikistan, Azerbaycan ve Rusya’dan geldiğini belirtiyor. Alıkonanların arasında az sayıda da olsa Asya ülkeleri ile Fransa ve Almanya’dan gelenler de bulunuyor. 

Norveçli Sığınmacı Konseyi Sözcüsü Melany Markham konu ile ilgili şunları söyledi:
 
“Onların durumu çok kötü, Biz onların, su, gıda ve barınak gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buradan dışarı çıkmalarına izin verilmediği için onların geleceği belirsiz. Biz Irak hükümetinin temel insan haklarına saygı göstererek, en kısa zamanda onların geleceğiyle ilgili kararını vermesini bekliyoruz. Bu insanlar sivil ve buna uygun onlara davranılması gerekiyor.”
 
DEAŞ'lıların ve  ailelerinin büyük bir kısmı Musul’un doğusundaki kampa 30 Ağustos’tan sonra gelmişti. Kadın ve çocukların bir kısmı ise Iraklı Kürt peşmergeler tarafından gözaltında tutuluyor.

Son Güncelleme: 11.09.2017 11:09
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