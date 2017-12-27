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İntifada'nın sembolü El-Cuneydi serbest bırakıldı !

İsrail askerlerinin Filistin'li halka uyguladığı şiddetin ardından 22 İsrail askerinin tutukladığı Fevzi El Junidi (16), intifadanın sembolü olmuştu.Cuneydi için bugün iyi haber geldi ve Cuneydi serbest bırakıldı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:41
İntifada'nın sembolü El-Cuneydi serbest bırakıldı !

İsrail askeri mahkemesinin, Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılmasına karar verdiği bildirildi.İsrail askerlerinin Filistin'li halka uyguladığı şiddetin ardından 22 İsrail askerinin tutukladığı Fevzi El Junidi (16), intifadanın sembolü olmuştu.Cuneydi için bugün iyi haber geldi ve Cuneydi serbest bırakıldı.

 Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi, Filistinli Cuneydi'yi 10 bin Şekel (11 bin TL) mali kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ 

22 İsrail askerinin tutukladığı Fevzi El Cuneydi'nın (16) fotoğrafının hikayesini ilk kez anlattı .Filistinli gazeteci Wisam Hashlamoun ; "Bu karenin bir sembol olacağı aklıma gelmedi. Düşündüğüm tek şey İsrail’in çocuk, kadın, yaşlı demeden Filistinliler’e uyguladığı şiddeti göstermekti" ifadelerini kullandı.

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