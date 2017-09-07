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İnsanlığın eli kolu bağlı: Arakan'da çoğu çocuk onlarca insan boğuldu

Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan tekneye, Myanmar güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu çoğu çocuk onlarca insan boğuldu.

07 Eylül 2017 Perşembe 16:35
İnsanlığın eli kolu bağlı: Arakan'da çoğu çocuk onlarca insan boğuldu

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan tekneye ateş açılması nedeniyle çoğu çocuk onlarca insan boğularak can verdi.

Bebek ve çocuklar teknenin alabora olması sonucu boğuldu

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere, Bangladeş-Myanmar sınırındaki Naf Nehri'nin kenarında yaşanan vahşetin boyutu yansıdı. Görüntülerde, nehri geçmeye çalışırken Myanmar güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu alabora olan teknede bulunan ve boğularak hayatlarını kaybeden çoğu bebek ve çocuk Arakanlı Müslümanların cesedinin nehir kıyısına taşındığı görülüyor. Kadınların feryadı arasında kaydedilen görüntülerde nehir kenarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Arakanlı Müslümanların, Bangladeş sınırında yaşadığı can pazarı bir kez daha gözler önüne seriliyor.

Myanmar güvenlik güçlerinin son günlerde Arakan'daki şiddet olaylarından kaçan ve iki ülke arasındaki Naf Nehri'ni geçerek Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanlar ve bindikleri teknelere ateş açtığı, bu nedenle birçok insanın yaşamını yitirdiği ifade ediliyor. Arakanlı Müslümanlar, Bengal Körfezi'nden denize açılarak tehlikeyi bir yolculuğun sonunda Bangladeş'e ulaşmaya çalışıyor. Yolculukları sırasında Arakanlı Müslümanların içinde olduğu derme çatma tekneler sık sık alabora oluyor. Arakan'da saldırıların başladığı 25 Ağustos'tan bu yana Naf Nehri ve Bengal Körfezi'nde teknelerin alabora olması sonucu yaşamını yitiren onlarca kişinin cansız bedeni kıyıya vurdu.

60 köy yakıldı

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Şu ana kadar 146 binden fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş'e geçti

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar 146 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor. Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor. Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor. 

Myanmar'da yaşanan olaylar 'terör saldırısı' nitelendiriliyor

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, uluslararası alanda bir insan hakları sorunu olarak görülen bu çatışma, Myanmar'da bir ulusal egemenlik meselesi olarak görülüyor ve halkın büyük bir kısmı Arakan eyaletinin kuzeyindeki askeri operasyonlara destek veriyor. Birçok Myanmarlı, uluslararası medyanın yaptığı yayınların da tek taraflı olduğunu ve Müslümanları çok ön plana çıkararak, Arakan'daki şiddet olayları nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kalan diğer gruplara yeterince yer vermediğini düşünüyor. Yerel medyanın odağında ise düzenlenen "terör saldırıları" ve köylerinden ayrılmak zorunda kalan gayrimüslimlerin durumları yer alıyor. Bu haberlerde, köyleri yakanların ordu değil, silahlı gruplar olduğu belirtilirken, Bangladeş'e sığınan Müslüman mültecilerin ise bahsi hiç geçmiyor.

Son Güncelleme: 07.09.2017 17:41
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