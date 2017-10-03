'İnsanlığa tekme' atan kadın kameramanın cezası onandı !

Mahkeme Kararını Açıkladı

Macaristan-Sırbistan sınırındaki Röszke kasabasında kameraman olarak görev yapan Petra Laszlo'nun cezası onandı.2015 yılı Eylül ayında Macaristan-Sırbistan sınırında polis ile sığınmacılar arasında çıkan arbede de kaçmaya çalışan sığınmacılara tekme atan ve onları yere düşüren Petra Laszlo'ya 3 yıl hapis cezası verildi.Küçük bir kıza tekme atan ve ardından kucağında çocuğuyla kaçmaya çalışan babaya da çelme takan bu kameramana tepkiler çığ gibi büyümüştü.Olayın hemen ardından işinden de olan bu kadına dava açılmıştı.Laszlo'nun avukatı her ne kadar itirazlarda da bulunsa mahkeme bütün itirazları reddederek verilen 3 yıllık hapis cezasını onadı.