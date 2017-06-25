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İngiltere’de Kadın Sürücü Bayramlaşanların Arasına Daldı

İngilterede bayramlaşan kalabalığın arasına dalan bir otomobil 3ü çocuk altı kişinin yaralanmasına sebep oldu.

25 Haziran 2017 Pazar 15:26
İngiltere’de Kadın Sürücü Bayramlaşanların Arasına Daldı

İngiltere’nin New Castle şehrinde West Gate Spor Merkezinin önünde, Pakistanlılar ve Türklere ait iki caminin bulunduğu bölgede ramazan bayramı dolayısıyla bayramlaşanların arasına giren araç 3’ü çocuk 6 kişiyi yaraladı. Yerel saatle 09:15’te gerçekleşen kaza sonrasında yaralı çocuklardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayda terör ihtimali üzerinde durulmuyor. Polis olayla ilgili 42 yaşındaki bir kadını gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından biri “42 yaşındaki kadının da cemaatten olduğunu ve bir anda aracının kontrolünü kaybettiğini” söyledi. İnsanların aracı görünce panikle uzaklaştığını fakat çocukların kalabalıkta kaçamadığını belirten görgü tanıklarına göre, 3 çocuk ve 3 yetişkin olay sonrasında ivedilikle ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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