İngiltere'yi yasa boğan ölüm ...Genç diplomat öldürüldü !

İngiltere'yi yasa boğan ölüm haberi genç diplomattan geldi.Edinilen bilgilere göre Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Britanya Büyükelçiliği’nde çalışan İngiliz diplomat Rebecca Dykes'ın öldürüldüğü öğrenildi.Yoğun çalışmalar sonrasında İngiliz polisi zanlının yakalandığını bildirdi.

30 yaşındaki diplomatın tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü öne sürüldü ancak bu iddia yapılan otopsinin ardından açıklığa kavuşacak.

Dykes’ın Ocak 2017’den bu yana Büyükelçiliğe bağlı Uluslararası Gelişim Departmanı’nda program ve politika müdürü olarak çalıştığı açıklandı.

Lübnan Büyükelçisi Hugo Shorter, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Tüm büyükelçilik bu haberle derinden sarsıldı. Düşüncelerimiz Becky’nin ailesi, dostları ve iş arkadaşlarıyla birlikte” yazdı.