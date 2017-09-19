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İngiltere ve Kanada'dan Arakan'daki zulme dur çağrısı geldi !

İngiltere Başbakanı Theresa May, Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü.Ortak yapılan basın toplantısında Arakan'daki zulme dikkat çekildi.

19 Eylül 2017 Salı 11:16
İngiltere ve Kanada'dan Arakan'daki zulme dur çağrısı geldi !

İngiltere Başbakanı Theresa May, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların güven içinde yaşayabilmesi gerektiğini belirterek, "İnsanların şu anda şahit olduğumuz gibi saldırıya uğramaması ve kaçmak zorunda kalmaması gerekli." dedi.

Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren May, mevkidaşı Justin Trudeau ile bir araya geldi. İkili, Ottowa'da gerçekleşen görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin Myanmar'daki olaylarla ilgili sorusu üzerine May, saldırıya uğrayan Arakanlı Müslümanların barış içinde yaşayabilmesi gerektiğini söyledi.

May, "İnsanların şu anda şahit olduğumuz gibi saldırıya uğramaması ve kaçmak zorunda kalmaması gerekli. İnsanlar Myanmar'da güven içinde yaşayabilmeli." değerlendirmesini yaptı.

Theresa May ve Justin Trudeau

KANADA BAŞBAKANI SUU Çİİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Trudeau ise Arakanlı Müslümanların yaşadıklarının Kanada'yı da kaygılandırdığını dile getirdi.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığı'ndan Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Trudeau, "Geçen hafta onunla konuştum, pozisyonumuzu açıkça anlattım. Şiddeti düşürmenin, saldırıya açık insanların korunmasının, bölgeye ve Myanmar'ın tümüne barış ve uyum getirilmesinin önemini vurguladım." diye konuştu.

Trudeau, Suu Çii'ye konuyla ilgili bir mektup da gönderdiğini anlattı.

Mektubun içeriğine değinen Kanada Başbakanı, "Masum hayatların korunması ve sadece Kanadanın değil, bütün dünyanın beklentileriyle uyumlu olarak kendisinin ve Myanmar hükümetinin atması gereken adımları içeren bir mektup yolladım." ifadesini kullandı.

May'in başbakan olarak Kanada'ya yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasında başta İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından bir serbest ticaret anlaşması imzalamak olmak üzere pek çok konunun gündeme geldiği bildirildi.

İkili ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde ülkelerin Dışişleri, Savunma ve Uluslararası Kalkınma bakanlarının her yıl düzenli olarak stratejik diyalog toplantısında bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı da açıklandı.

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