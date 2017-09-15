İngiltere'nin başkenti Londra'da bombalı saldırı ! Çok sayıda yaralı var

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro istasyonunda patlama meydana geldi. Olay yerinden ilk gelen fotoğraflar metroda beyaz bir kovanın içerisinde bulunan çantanın patladığını gösteriyor. Londra polisi olayda çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. İnsanların yüzünde yanıklar olduğu aktarılıyor.

Olay yerine ambulanslar ulaştı. Çıkan panik nedeniyle bazı kişilerin birbirini ezerek izdihama sebep olduğu açıklandı.

Son dakika Londrada patlama

Twitter'da paylaşılan bir fotoğrafta yanmış bir kova görülüyor. Londra itfaiyesi olayın Parsons Green istasyonunda gerçekleştiği açıklandı.

Son dakika Londrada patlama

Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor. Görgü tanıklarına göre yolcular vagondan dışarı çıkmaya çalışırlarken bir alev topu vagon boyunca ilerledi.