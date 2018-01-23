İngiltere metrosunda zehirli gaz paniği !

Polis, bina ve istasyon çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre İngiltere'nin başkenti Londra'nın en büyük istasyonu Victoria metro ve tren istasyonu, doğalgaz sızıntısı olduğu iddiasıyla boşaltıldığı öğrenildi.

Londra Ambulans Servisi yetkilileri, gaz sızıntısı nedeniyle 3 metro çalışanı ve bazı yolcuların rahatsızlandığını açıkladı.

İlk gelen bilgilere göre gazdan etkilenen 3 kişinin durumunun iyi olduğu aktarıldı.