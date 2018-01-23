Galeriler Videolar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118154
ALTIN
162.841
DOLAR
3.7881
STERLİN
5.2820
EURO
4.6389
Beşiktaş'ta Negredo ve Quaresma krizi yaşanıyor !
Beşiktaş'ta Negredo ve Quaresma krizi...
Dünya yıldızı Robinho resmen Sivasspor'da !
Dünya yıldızı Robinho resmen Sivasspor'da...
Kayseri'de Fatih Terim farkı ! 1-3
Kayseri'de Fatih Terim farkı !...
Galatasaray'dan Ayew bombası !
Galatasaray'dan Ayew bombası !
Galatasaray'lı taraftarlardan Arda Turan'a 'ADAM' tepkisi !
Arda Turan'a 'ADAM' tepkisi !

İngiltere metrosunda zehirli gaz paniği !

Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre İngiltere'nin başkenti Londra'nın en büyük istasyonu Victoria metro ve tren istasyonu, doğalgaz sızıntısı olduğu iddiasıyla boşaltıldığı öğrenildi.

23 Ocak 2018 Salı 11:32
İngiltere metrosunda zehirli gaz paniği !

Polis, bina ve istasyon çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre İngiltere'nin başkenti Londra'nın en büyük istasyonu Victoria metro ve tren istasyonu, doğalgaz sızıntısı olduğu iddiasıyla boşaltıldığı öğrenildi.

Londra Ambulans Servisi yetkilileri, gaz sızıntısı nedeniyle 3 metro çalışanı ve bazı yolcuların rahatsızlandığını açıkladı.

İlk gelen bilgilere göre gazdan etkilenen 3 kişinin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayak merkezinde volkanik patlama ! Ölü ve yaralılar var
Kayak merkezinde volkanik patlama ! Ölü ve yaralılar var
Rusya'dan son dakika 'Afrin' açıklaması !
Rusya'dan son dakika 'Afrin' açıklaması !
Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosluğu'na saldırı düzenlendi !
Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosluğu'na saldırı düzenlendi !
Tayland'da bombalı saldırı ; Ölü ve yaralılar var !
Tayland'da bombalı saldırı ; Ölü ve yaralılar var !
ABD'den 'Afrin' açıklaması !
ABD'den 'Afrin' açıklaması !
Vladimir Putin Ocak ayında buz gibi suya girdi !
Vladimir Putin Ocak ayında buz gibi suya girdi !
Araç kalabalığın içinde daldı , çok sayıda yaralı var !
Araç kalabalığın içinde daldı , çok sayıda yaralı var !
Kazakistan'da dehşet ! 52 kişi yanarak can verdi ..!
Kazakistan'da dehşet ! 52 kişi yanarak can verdi ..!
Askeri helikopter düştü ; 8'i asker , 10 kişi yaralandı !
Askeri helikopter düştü ; 8'i asker , 10 kişi yaralandı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim