İngiltere'den korkunç açıklama ; Her an yeni bir terör saldırısı olabilir !

Rowley, soruşturma kapsamında dedektiflerin şimdiye kadar onlarca görgü tanığı ile görüştüğünü ve çok sayıda ilgili görsel kaydın da vatandaşlar tarafından emniyet yetkililerine iletildiğini belirtti.

Yüzlerce polis memurunun Londra metrosundaki güvenlik kameralarını titizlikle taradığını dile getiren Mark Rowley, soruşturmanın "mükemmel bir şekilde ilerlediğini" söyledi.

Söz konusu patlayıcı cihazdan geri kalanların güvenli hale getirildiğini ve adli birim tarafından incelendiğini de aktaran Rowley, soruşturmanın karmaşık olduğunu ama hızlı ilerlediğini bildirdi.

"Polis şüphelileri kovalıyor." diyen Mark Rowley, soruşturmanın tek bir şüpheliye odaklı olarak yürütülmediğine işaret etti.

Halkın şüphelendikleri bir durumda içgüdüsel hareket ederek, tereddütte kalmadan yetkilileri bilgilendirmesi çağrısında bulunan Rowley, ülkedeki terör tehdit seviyesinin en üst basamak olan "kritik"e çıkarılmasına da değinerek, "Hükümetten, Ordu üyelerinin (polisi desteklemesi için) kullanılmasına izin vermesini istedim. Bu, Britanya'nın sokaklarında fazladan bin silahlı asker olacağı anlamına geliyor." dedi.

İngiliz büyükelçi de trendeydi

Bu arada İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Peter Millet'in de bombalı saldırının meydana geldiği metro treninde olduğu ortaya çıktı.

Dün Londra'da yapılan Libya toplantısına katılmak üzere başkentte bulunan Millet, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, bugün bombalı saldırının yaşandığı metro treninde olduğunu bildirdi.

Peter Millet, akşam saatlerinde yayımladığı mesajında, "Parsons Green'deki trendeydim. Şanslıydık. Tahliye muntazamdı. Acil müdahale birimleri harika iş çıkardı." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May de akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkedeki terör tehdit seviyesinin en üst basamak olan "kritik"e çıkarıldığını açıklamıştı.

İngiltere'de terör tehdidi 5 basamakta değerlendiriliyor. "Kritik" seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken "ciddi" seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla birlikte saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.

22 Mayıs’ta Manchester’da gerçekleşen bombalı saldırının ardından da tehdit seviyesi “kritik”e yükseltilmiş ve yaklaşık 1 hafta süreyle bu düzeyde tutulmuştu. Terör tehdit seviyesinin "kritik"te tutulduğu sırada artırılan güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık bin asker de polisin emrinde hassas noktalarda koruma ve devriye görevi yapmıştı.

Bu Sabah yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green istasyonunda bir metro treninde el yapımı bir patlayıcı infilak etmişti.

29 kişinin yaralandığı olayın bir terör saldırısı olduğunu belirten İngiliz polisi, beyaz bir kova içindeki bombanın tam olarak patlatılamadığını bildirmişti.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden ve görgü şahitlerinin ifadelerinden yola çıkarak zaman ayarlı olduğu belirtilen bombayı trene bırakan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.