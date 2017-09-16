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İngiltere'den korkunç açıklama ; Her an yeni bir terör saldırısı olabilir !

Geçtiğimiz günlerde Londra metrosunda patlayan bomba sonrası onlarca kişi yaralanmıştı.Konuyla ilgili İngiltere Emniyeti Scotland Yard'ın önünde açıklamalarda bulundu.

16 Eylül 2017 Cumartesi 11:44
İngiltere'den korkunç açıklama ; Her an yeni bir terör saldırısı olabilir !

Rowley, soruşturma kapsamında dedektiflerin şimdiye kadar onlarca  görgü tanığı ile görüştüğünü ve çok sayıda ilgili görsel kaydın da vatandaşlar  tarafından emniyet yetkililerine iletildiğini belirtti.

Yüzlerce polis memurunun Londra metrosundaki güvenlik kameralarını  titizlikle taradığını dile getiren Mark Rowley, soruşturmanın "mükemmel bir  şekilde ilerlediğini" söyledi.

Söz konusu patlayıcı cihazdan geri kalanların güvenli hale  getirildiğini ve adli birim tarafından incelendiğini de aktaran Rowley,  soruşturmanın karmaşık olduğunu ama hızlı ilerlediğini bildirdi.

 "Polis şüphelileri kovalıyor." diyen Mark Rowley, soruşturmanın tek  bir şüpheliye odaklı olarak yürütülmediğine işaret etti.

Halkın şüphelendikleri bir durumda içgüdüsel hareket ederek,  tereddütte kalmadan yetkilileri bilgilendirmesi çağrısında bulunan Rowley,  ülkedeki terör tehdit seviyesinin en üst basamak olan "kritik"e çıkarılmasına da  değinerek, "Hükümetten, Ordu üyelerinin (polisi desteklemesi için) kullanılmasına  izin vermesini istedim. Bu, Britanya'nın sokaklarında fazladan bin silahlı asker  olacağı anlamına geliyor." dedi.

İngiliz büyükelçi de trendeydi

Bu arada İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Peter Millet'in de bombalı  saldırının meydana geldiği metro treninde olduğu ortaya çıktı.

Dün Londra'da yapılan Libya toplantısına katılmak üzere başkentte  bulunan Millet, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, bugün bombalı  saldırının yaşandığı metro treninde olduğunu bildirdi.

Peter Millet, akşam saatlerinde yayımladığı mesajında, "Parsons  Green'deki trendeydim. Şanslıydık. Tahliye muntazamdı. Acil müdahale birimleri  harika iş çıkardı." ifadelerini kullandı.

 İngiltere Başbakanı Theresa May de akşam saatlerinde yaptığı  açıklamada, ülkedeki terör tehdit seviyesinin en üst basamak olan "kritik"e  çıkarıldığını açıklamıştı.

 İngiltere'de terör tehdidi 5 basamakta değerlendiriliyor. "Kritik"  seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın  olduğu anlamına gelirken "ciddi" seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla  birlikte saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.

22 Mayıs’ta Manchester’da gerçekleşen bombalı saldırının ardından da  tehdit seviyesi “kritik”e yükseltilmiş ve yaklaşık 1 hafta süreyle bu düzeyde  tutulmuştu. Terör tehdit seviyesinin "kritik"te tutulduğu sırada artırılan  güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık bin asker de polisin emrinde hassas  noktalarda koruma ve devriye görevi yapmıştı.

Bu Sabah yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) Londra'nın güneybatısındaki  Parsons Green istasyonunda bir metro treninde el yapımı bir patlayıcı infilak  etmişti.

29 kişinin yaralandığı olayın bir terör saldırısı olduğunu belirten  İngiliz polisi, beyaz bir kova içindeki bombanın tam olarak patlatılamadığını  bildirmişti.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden ve görgü şahitlerinin  ifadelerinden yola çıkarak zaman ayarlı olduğu belirtilen bombayı trene bırakan  kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

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