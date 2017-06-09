İngiltere'de Sandıktan Koalisyon Çıkıyor!

İngiltere'de sandık çıkış anketlerinden alınan verilere göre May'in Muhafazakar Partisi 17 sandalye kaybederek 314 sandalye elde ediyor.

Corbyn'in İşçi Partisi 34 yeni sandalye elde ederek 266 sandalyeye yükseliyor. SNP 34 sandalye elde ederken, Liberal Demokrat Parti ise 6 yeni sandalye kazanarak 14 milletvekiline ulaşıyor.

Birleşik Krallık'ta bugün yapılan erken genel seçimlerin sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Theresa May'in Muhafazakar Partisi, Avam Kamarası'nda 17 sandalye kaybettiği gibi, tek başına iktidarı da yitirebilir. Anketlerin ardından İngiliz sterlininde düşüş görüldü.

Birleşik Krallık'ta yeni hükümeti belirlemek için yapılan erken genel seçimde oy verme işlemi yerel saatle 22.00'de, TSİ gece 12'de sona erdi. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 47 milyon seçmen, yerel saatle 07.00'den 22.00'ye kadar oy kullandı.

Sandık çıkış anketlerine göre iktidar partisi tek başına hükümet kuracak 326 milletvekiline ulaşamıyor. Anketlerden alınan verilere göre May'in Muhafazakar Partisi 17 sandalye kaybederek 314 sandalye elde ediyor.

Corbyn'in İşçi Partisi 34 yeni sandalye elde ederek 266 sandalyeye yükseliyor. SNP (İskoç Ulusal Partisi) 22 sandalye kaybederek 34 sandalye elde ederken, Liberal Demokrat Parti ise 6 yeni sandalye kazanarak 14 milletvekiline ulaşıyor.

Seçimde 68 siyasi parti yer aldı. Parlamentodaki 650 milletvekilliği için 191'i bağımsız toplam 3 bin 304 aday yarıştı.

Sonuçların, bu sabaha karşı netleşmesi bekleniyor. Kesin sonuçlar doğrultusunda hükümetin 19 Haziran’a kadar kurulması bekleniyor. Parlamento ise İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından 19 Haziran'da açılacak.

Sonuçların ardından pound, dolar karşısında 2 cent düşerek 1,27 dolara geriledi.

12 vekile daha ihtiyacı var

Bu sonuçlar doğrultusunda Theresa May'in muhafazakar partisi tek başına iktidarı kaybedebilir.

Anket sonuçlarındaki rakamlara göre, Muhafazakarların mecliste çoğunluğu sağlayabilmesi için 12 vekile daha ihtiyacı var.

650 sandalyeli Avam Kamarası'nda, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin 330 sandalyesi bulunuyor. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin 229, İskoç Ulusal Partisi'nin 54, Liberal Demokrat Parti'nin ise 9 milletvekili mevcut.

2015 yılındaki son genel seçimde iktidardaki Muhafazakar Parti 330 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelmişti.