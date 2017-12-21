İngiltere'de istifa şoku yaşanıyor ! Başbakan yardımcısı istifa etti

İngiltere'de şoke eden istifa haberi geldi . Başbakan Yardımcısı Damian Green, İçişleri Bakanlığının hakkında yürüttüğü soruşturmanın, bakanlık tüzüğünü ihlal ettiği yönünde sonuçlanmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.Green, İngiltere Başbakanı Theresa May'e sunduğu istifa dilekçesinde, eylemlerinden dolayı özür diledi.

Green hakkında Kasım ayında çıkan bir haberde başbakan yardımcısının parlamentoda kullandığı bir dizüstü bilgisayarda "aşırı pornografik" içerik bulunduğu iddia edilmiş, bunun üzerine İçişleri Bakanı Amber Rudd konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.Damian Green , bu olayı ve daha sonra da hakkında çıkan taciz iddialarını tamamen reddetmişti.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon da geçen ay, katıldığı bir yemekte ellerini defalarca bir kadın radyo sunucusunun dizlerine koyduğunu itiraf etmesini takiben görevinden istifa etmişti.