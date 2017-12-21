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İngiltere'de istifa şoku yaşanıyor ! Başbakan yardımcısı istifa etti

Son dakika yabancı servislerden edinilen bilgilere göre İngiltere'de istifa şokunu yaşandığı öğrenildi.İngiltere Başbakan Yardımcısı Damian Green, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

21 Aralık 2017 Perşembe 09:43
İngiltere'de istifa şoku yaşanıyor ! Başbakan yardımcısı istifa etti

İngiltere'de şoke eden istifa haberi geldi . Başbakan Yardımcısı Damian Green, İçişleri  Bakanlığının hakkında yürüttüğü soruşturmanın, bakanlık tüzüğünü ihlal ettiği  yönünde sonuçlanmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.Green, İngiltere Başbakanı Theresa May'e sunduğu istifa dilekçesinde,  eylemlerinden dolayı özür diledi.

Green hakkında Kasım ayında çıkan bir haberde başbakan yardımcısının  parlamentoda kullandığı bir dizüstü bilgisayarda "aşırı pornografik" içerik  bulunduğu iddia edilmiş, bunun üzerine İçişleri Bakanı Amber Rudd konuyla ilgili  inceleme başlatıldığını duyurmuştu.Damian Green , bu olayı ve daha  sonra da hakkında çıkan taciz iddialarını tamamen reddetmişti.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon da geçen ay, katıldığı bir  yemekte ellerini defalarca bir kadın radyo sunucusunun dizlerine koyduğunu itiraf  etmesini takiben görevinden istifa etmişti.

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