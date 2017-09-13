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İngilizler açıkladı :'IŞID militanları Türkiye'ye geri dönüyor..'

İngiliz Guardian gazetesinden bugün şok bir açıklama geldi.Gazetenin yaptığı açıklamada Işıd'den ayrılan yüzlerce militanın Suriye sınırından Türkiye'ye girmeyi başardığını açıkladı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 09:54
İngilizler açıkladı :'IŞID militanları Türkiye'ye geri dönüyor..'

Gazetenin Martin Chulov imzalı haberinde, Suudi Arabistanlı dört militanın kaçakçılara kişi başına 2 bin dolar (yaklaşık 7 bin Türk Lirası) ödeyerek Eylül başında Türkiye’ye giriş yaptıkları belirtiliyor. Militanların, Türkiye üzerinden Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki ülkelerine dönmeye çalışacakları kaydediliyor.

Guardian, Türkiye sınırının sıkı bir şekilde korunduğunun da altını çiziyor. Gazete ayrıca IŞİD Suriye ve Irak’ta toprak kaybetmeye devam ettikçe militanların bu ülkeler içinde başka yerlere göçünün geçen yıl boyunca devam ettiğini yazdı.

Suriye’den Ağustos ayının sonunda kaçan bir Suudi militan Guardian’a yaptığı açıklamada, çoğu Suudi olan 300 eski IŞİD militanının, Nusra Cephesi’nin kontrolündeki İdlib kentinin kuzeyinde bir topluluk oluşturduğunu söyledi.

İsmini Abu Saad olarak açıklayan 26 yaşındaki bu kişi, “Çoğu benim gibi ayrılmak istiyor” dedi. “Pek çoğu katıldıkları grubun onları kandırdığını anladı. Diğerleri Nusra’ya güvenmiyor. Birlikte oldukları kişilerin doğru yolda olduğuna inanan çok az insan var.”

Suriye’nin kuzeydoğusundaki İdlib Eyaleti’nin büyük kısmını, Nusra Cephesi’nin ana gövdesini oluşturduğu çatı örgütü Heyet Tahrir El Şam örgütü kontrol ediyor. Abu Saad, bazı Avrupalıların, Faslıların ve Mısırlıların Nusra Cephesi’ne karşı savunma oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.
IŞİD, diğer militan grupların saldırıları sonucu doğuya doğru püskürtüldüğü 2014’ün başından beri bölgede varlık gösteremedi. Ancak gazeteye göre IŞİD’den ayrılan militanlar 2015’in sonundan beri İdlib’e dönüyorlar.

Abu Saad, Türkiye’nin güneyine varmasından birkaç gün sonra gazeteye yaptığı açıklamada “Ben de o zaman ayrıldım” dedi ve şöyle devam etti: “Diğerleri bana daha sonra katıldı ve daha fazlası da geliyor.” Gazete, Irak ve Suriye’den ayrılan militan sayısının net olarak bilinmediğini yazıyor. IŞİD’in Irak’taki merkezi Musul kenti Temmuz ayında Irak ordusu tarafından geri alınmıştı.
Örgütün Suriye’deki kalesi Rakka kentine yönelik ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) operasyonu ise sürüyor.

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