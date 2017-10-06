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İkiz kardeşini sezaryen ile doğurdu !

Malezya'da tıp literatürüne geçecek ilginç bir olay yaşandı.Sürekli mide bulantısı yaşayan 15 yaşındaki bir çocuk hastaneye gitti.

06 Ekim 2017 Cuma 12:29
İkiz kardeşini sezaryen ile doğurdu !

Sürekli mide bulantısı çeken çocuğun karnında anne karnında ölen iki kardeşinin fetüsü olduğu öğrenildi.Malezya'da Sultan Abdul Halim hastanesinde öğrenilen olayda çalışanlar neye uğradıklarını şaşırdı.

Mide bulantılarının şiddetli ağrılara dönüşmesi sonucu hastaneye giden gencin karnında anne karnındaki ikiz kardeşinin fetüsünün belirli aralıklarla geliştiği gözlemlendi.Ameliyat olan çocuk mide bulantılarından kurtuldu.Ameliyatla çıkarılan fetüsün ise saçlarının ve cinsel organının geliştiği görüldü.Çocuğun karnından çıkan fetüsün kilosu 1.6 kilogram olarak ölçüldü.

Son Güncelleme: 06.10.2017 14:05
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