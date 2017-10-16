IKBY ile Irak Hükümeti Arasında Çatışma Çıktı! Bölgedeki Son Durum...

'KERKÜK'TEN ÇEKİL' DENİLDİ

IŞİD'in elinde bulundurduğu son yerleşim yeri Havice'ye yönelik operasyonların sonlanması ile Irak Merkez Hükümet'i, IKBY'nin Kerkük'ten çekilmesini belirtmiş ancak yapılan çağrılar yerini bulmamıştı.

Son olarak Pazar gecesi Irak güçlerinin Kerkük'te ilerlemesi ile operasyon ve çatışma başladı.

IKBY, PKK MİLİTANLARINI YERLEŞTİRDİ

PKK'nın askeri kanadı HPG'nin halkı korumak adına savunma hattı oluşturduğunu ve Kerkük'ü savunmak isteyenlerin mevzilere gelmesini belirtmesi üzerine, Irak Hükümeti IKBY'yi Kerkük'e PKK militanlarını yerleştirmekle suçlayarak, bu durumun savaş ilanı olduğunu söyledi.

Erbil merkezli yayın kuruluşlarından yapılan haberde ise Kürdistan Yurtseverler Birliği Peşmergeleri'nin bazı bölgelerden çatışmadan geri çekildiğini duyurdu.

IRAK GÜÇLERİ İLERLİYOR

Bölgedeki son durumda ise Irak ordusu operasyona devam ederek, bölgede ilerlemeye devam ettiklerini, çeşitli pozisyonların ele geçirildiğini ve Kuzey Gaz Şirketi rafinerisinin bu bölgeler arasında yer aldığını belirtti.