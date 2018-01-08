İdlib'te katliam ... 30 kişi öldü , 70 kişi de yaralandı !

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde park halindeki otomobillerin bulunduğu bölgede dün akşam art arda 4 patlama meydana geldi. Patlamada hedef alınan binanın, Çeçenlerin liderliğinde olduğu cihatçı bir oluşuma ait olduğu bildiriliyor.Hedef alınan merkezin, Çeçenlerin liderliğinde olduğu cihatçı bir oluşum olan Ajnad al-Kavkaz grubuna ait olduğu belirtiliyor.

Ajnad al-Kavkaz grubu bünyesinde yüzlerce Asyalı savaşçı bulunuyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamanın isyancılara ait bir merkezde gerçekleştiğini duyurdu.. Saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 70'ten fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu.