İdlib'e hava saldırısı düzenlendi ! 17 kişi öldü ...

Son dkika gelen bilgilere göre Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib iline düzenlenen hava saldırısında 17 sivilin öldüğü öğrenildi.İdlib Sivil Savunma Müdürü Yusuf, "Uçak gözlemevinden aldığımız bilgiye göre, saldırıyı, Lazkiye'deki Humeymim üssünden havalanan Rus savaş uçakları düzenledi" diye konuştu.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf ise düzenlen saldırı ile ilgili olarak ;""Gece saatlerinde İdlib'in Maarşurin köyüne düzenlenen hava saldırısında en az 17 sivil yaşamını yitirdi, 35 sivil yaralandı. Uçak gözlemevinden aldığımız bilgiye göre, saldırıyı, Lazkiye'deki Humeymim üssünden kalkan Rus savaş uçakları düzenledi" diye konuştu.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.