İdlib'de pazar yerine bombalı saldırı düzenlendi !

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib'in Maret Numan ilçesindeki pazar yerine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivilin hayatını kaybettiği 15 kişininde yaralandığı öğrenildi.Saldırıda yaralanan 15 kişinin çevredeki sağlık kuruluşlarına kaldırıldığı ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İdlib ili geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Türkiye, Rusya ve İran’ın Kazakistan’ın başkenti Astana’da vardığı anlaşma çerçevesinde, gerginliği azaltmak amacıyla çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı.

Cisr eş Şuğur ilçesinin Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) basın sorumlusu Hadi Harrat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğle saatlerinde Esed rejimi, Lazkiye ilinin kırsalındaki Curin askeri üssünden Cisir eş Şuğur ilçesindeki pazar yerine karadan karaya roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda 24 sivil yaralandı." ifadelerini kullandı.