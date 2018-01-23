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Hollanda'da teröristler camiye saldırdı !

Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre Hollanda'da teröristlerin bir camiye saldırdığı öğrenildi. PYD/PKK yandaşları Rotterdam'da Geylani Hizmet Vakfına bağlı camiye dün gece saldırıda bulundu.

23 Ocak 2018 Salı 16:48
Hollanda'da teröristler camiye saldırdı !

Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre Hollanda'da teröristlerin bir camiye saldırdığı öğrenildi. PYD/PKK yandaşları Rotterdam'da Geylani Hizmet Vakfına bağlı camiye dün gece saldırıda bulundu.Saldırıda caminin camlarının kırıldığı ve duvarlarına terör örgütüyle bağlantılı yazıların yazıldığı belirtildi.

Geylani Hizmet Vakfı Başkanı Ali Dede Taş yaptığı açıklamalarda çok üzgün olduklarını ve bir daha böylesi çirkin bir olayla karşılaşmak istemediklerini söyledi.

Ali Dede Taş ; "Siyasi yazılar yazılmış. Camlar kırılmış ve duvara 'Afrin' , 'Apo' , 'Gençlik PKK' gibi yazılar yazılmış. Camiye yakın bir yerde yaşayan komşumuzun söylediğine göre olay sabah saat 05.00 civarında olmuş." diye konuştu.

Saldırının ise Türkiye'nin Afrin'e başlattığı 'Zeytindalı Operasyonu' ile ilgili olduğu düşünülüyor.

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