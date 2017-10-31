Hırvatistan'da Euroya Geçiyor!

Zagreb'de, Hırvatistan hükümeti ile Merkez Bankası'nın düzenlediği "Hırvatistan'da Euroya Geçiş Stratejisi" konulu konferansta konuşan Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, konferansın amacının, kamuoyundaki euro ön yargısını uzun vadeli bilgilendirme kampanyaları ile kırmak olduğunu söyledi.

Euroya geçiş stratejileri, bu geçişin faydaları ve giderleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Plenkovic, başında bulunduğu hükümetin Avrupa yanlısı olduğunu belirtti. Euronun kullanılmasıyla Hırvatistan'ın, turist ve yatırımcılar için daha cazip hale geleceğini savunan Plenkovic, yatırımcıların olası kur krizleri ile karşılaşmayacağını söyledi.