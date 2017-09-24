Hindistan'da şeytan görünümlü bebek dünyaya geldi !

Hindistan’da sıra dışı görünümlü bebek ülkeyi adeta kasıp kavurdu. Nadir bulunan bir hastalık nedeniyle koca kırmızı gözlü, şişman burunlu, kulaksız dünyaya gelen bebek, şeytana benzetilmesiyle bölgede korku uyandırdı.

Hindistan inanışına göre, çocuğun bedenine şeytan girdiğine inanan köylüler, hastaneye akın etti..

ANNE EMZİRMEK İSTEMEDİ

Daha önceki çocukları sağlıklı olan anne, şeytana benzeyen bir çocuk dünyaya getirdiğine inanamadığını ve çocuğu ilk gördüğünde doğumu yapan hemşireye, “Bırakın yaşasın ama ben onu emziremem” dediğini söyledi.

Dünyaya genetik palyaço hastalığı ile gelen bebeğe ailesi; “God’s Will” ”Can Dostum” adını koydu.

ÇOCUK DOĞDUKTAN BİRKAÇ SAAT SONRA ÖLDÜ

Doktorlar çocukta anne karnında iken ‘genetik palyaço’ hastalığının geliştiğini ve bazı organların gelişimini tamamlamadan çocuğun dünyaya geldiğini belirtti.

Doğduktan birkaç saat sonra ölen bebeğin babası; ”Can dostum ait olduğu yere, Tanrı’nın yanına gitti.” dedi.

GENETİK PALYAÇO’ HASTALIĞI

Palyaço bebek hastalığı olan bebeğin tüm vücudu derin çatlaklarla birbirinden ayrılmış kalın beyaz deri tabakaları ile kaplıdır. Hastaların kafataslarında ve yüzlerinde çeşitli bozukluklar gözlenir. Hastanın kulağı veya burnu olmayabilir ya da az gelişmiş olabilir. Bu rahatsızlık ile doğan bebeklerde genellikle doğum sırasında kanama gözlenir.

Bu hastalıktan muzdarip kişiler, sert ve çatlaklı derileri normal ısı kaybını engellediğinden, sıcaklık değişiminden çok etkilenirler. Göğüs duvarının şişmesini ve içeriye yeterli hava çekilmesini engelleyen deri yüzünden solunum sekteye uğrar. Bu da hiperventilasyona ve solunum yetmezliğine yol açabilir. Hastaların derisi suyu muhafaza etmeye uygun olmadığından, genelde dehidrasyon yaşarlar.