Galeriler Videolar
İstanbul 20°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
104123
ALTIN
145.971
DOLAR
3.4910
STERLİN
4.7188
EURO
4.1702
Hindistan'da şeytan görünümlü bebek dünyaya geldi !
Hindistan'da şeytan görünümlü bebek dünyaya...
Mahmut Uslu'dan Beşiktaş camiasına ağır sözler ; 'Ağlamasınlar ... !'
Mahmut Uslu'dan Beşiktaş camiasına ağır...
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru soruldu ! İşte o soru ve cevabı ...
Kim Milyoner Olmak İster'de 1...
Acı haber Hakkari'den geldi :2 asker şehit oldu , 2 kişi de yaralandı !
Acı haber Hakkari'den geldi :2...
Başkent Ankara'da zincirleme trafik kazası ; 2 kişi yaralandı !
Başkent Ankara'da zincirleme trafik kazası...

Hindistan'da şeytan görünümlü bebek dünyaya geldi !

Kuzey Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde, geçtiğimiz Salı günü dünyaya gelen sıradışı görünümlü bebek ülkeyi adeta kasıp kavurdu.Bu bebek kocaman kırmızı gözler,değişik bir ağız ve şişman bir burna sahip...

24 Eylül 2017 Pazar 19:16
Hindistan'da şeytan görünümlü bebek dünyaya geldi !

Hindistan’da sıra dışı görünümlü bebek ülkeyi adeta kasıp kavurdu. Nadir bulunan bir hastalık nedeniyle koca kırmızı gözlü, şişman burunlu, kulaksız dünyaya gelen bebek, şeytana benzetilmesiyle bölgede korku uyandırdı.
Hindistan inanışına göre, çocuğun bedenine şeytan girdiğine inanan köylüler, hastaneye akın etti..

ANNE EMZİRMEK İSTEMEDİ

Daha önceki çocukları sağlıklı olan anne, şeytana benzeyen bir çocuk dünyaya getirdiğine inanamadığını ve çocuğu ilk gördüğünde doğumu yapan hemşireye, “Bırakın yaşasın ama ben onu emziremem” dediğini söyledi.
Dünyaya genetik palyaço hastalığı ile gelen bebeğe ailesi;  “God’s Will” ”Can Dostum” adını koydu.

ÇOCUK DOĞDUKTAN  BİRKAÇ SAAT SONRA ÖLDÜ

Doktorlar çocukta anne karnında iken ‘genetik palyaço’ hastalığının geliştiğini ve bazı organların gelişimini tamamlamadan çocuğun dünyaya geldiğini belirtti.
Doğduktan birkaç saat sonra ölen bebeğin babası; ”Can dostum ait olduğu yere, Tanrı’nın yanına gitti.” dedi.

GENETİK PALYAÇO’ HASTALIĞI

Palyaço bebek hastalığı olan bebeğin tüm vücudu derin çatlaklarla birbirinden ayrılmış kalın beyaz deri tabakaları ile kaplıdır. Hastaların kafataslarında ve yüzlerinde çeşitli bozukluklar gözlenir. Hastanın kulağı veya burnu olmayabilir ya da az gelişmiş olabilir. Bu rahatsızlık ile doğan bebeklerde genellikle doğum sırasında kanama gözlenir.
Bu hastalıktan muzdarip kişiler, sert ve çatlaklı derileri normal ısı kaybını engellediğinden, sıcaklık değişiminden çok etkilenirler. Göğüs duvarının şişmesini ve içeriye yeterli hava çekilmesini engelleyen deri yüzünden solunum sekteye uğrar. Bu da hiperventilasyona ve solunum yetmezliğine yol açabilir. Hastaların derisi suyu muhafaza etmeye uygun olmadığından, genelde dehidrasyon yaşarlar.

Son Güncelleme: 24.09.2017 19:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika .. Mesut Barzani'den son dakika referandum açıklaması !
Son dakika .. Mesut Barzani'den son dakika referandum açıklaması !
Kuzey Kore'deki deprem Çin'de nükleer korkusu yaşattı !
Kuzey Kore'deki deprem Çin'de nükleer korkusu yaşattı !
Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'den referandum uyarısı !
Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'den referandum uyarısı !
ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim yükseliyor ABD savaş uçakları Kuzey Kore semalarında !
ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim yükseliyor ABD savaş uçakları Kuzey Kore semalarında !
ABD'den referandum ile ilgili önemli açıklamalar !
ABD'den referandum ile ilgili önemli açıklamalar !
Mesut Barzani'den son dakika Referandum açıklaması ; 'Artık çok geç !'
Mesut Barzani'den son dakika Referandum açıklaması ; 'Artık çok geç !'
ABD Başkanı Trump Kim Jong-un sözlerine sosyal medyadan cevap verdi !
ABD Başkanı Trump Kim Jong-un sözlerine sosyal medyadan cevap verdi !
Hindistan Pakistan'a saldırdı : 6 sivil öldü , 26 kişi de yaralandı !
Hindistan Pakistan'a saldırdı : 6 sivil öldü , 26 kişi de yaralandı !
Son Dakika ... Rus denizaltıları İdlib'i vurdu !
Son Dakika ... Rus denizaltıları İdlib'i vurdu !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim