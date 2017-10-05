Hindistan'da şeytan görünümlü bebek dünyaya geldi !

Hindistan’da sıra dışı görünümlü bebek ülkeyi adeta kasıp kavurdu.Ülkede nadir görülen bir hastalık nedeniyle koca kırmızı gözlü, şişman burunlu, kulaksız dünyaya gelen bebek, şeytana benzetilmesiyle bölgede korku uyandırdı.

Hindistan'daki yerlilerin bebeği görür görmez inanışlarına göre davrandıklarını ve bebeğin içinde şeytan olduğunu söyledikleri öğrenildi.Bebeği görmek için sabırsızlanan insanlar bebeğin doğduğu hastaneye akın ettiler.

Bebeğin annesi Karishma, çocuğunu doğal yollarla dünyaya getirdiğini doğduktan sonra bebeğini görünce şok yaşadığını ve bu yüzden onu emziremediğini söyledi.Babası Arshad ise çocuğunun Tanrı tarafından verilip Tanrı tarafından alındığını söyleyerek bu olanları yaşadıkları için üzgün olduklarını belirtti.