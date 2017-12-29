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Hindistan'da korkunç yangın ; 15 kişi öldü , 50 kişi de yaralandı

Son dakika yabancı haber ajanslarından edinilen bilgilere göre Hindistan'da bir binanın çatı katında hizmet veren lokantada çıkan yangın sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

29 Aralık 2017 Cuma 10:14
Hindistan'da korkunç yangın ; 15 kişi öldü , 50 kişi de yaralandı

Hindistan'ın Mumbai kentinde bulunan  bir binanın çatı katında hizmet veren lokantada çıkan yangında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Çıkan yangın sonrasında yaklaşık 50 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Hindistan'da ticaret merkezi olarak bilinen Mumbai şehrinde bir lokantada sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yetkililer, şehir merkezindeki dört katlı bir binanın çatı katında hizmet veren lokantanın bambudan imal edilen tavanının yangın sırasında kaçmaya çalışan müşterilerin üzerine düştüğünü ifade etti.

Yangında çoğu dumandan zehirlenen 15 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Tedavi altına alınan yaralıların büyük bölümünün dumandan etkilendiği belirtildi.

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