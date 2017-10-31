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Hindistan'da akılalmaz olay ! 100 yaşındaki kadına tecavüz etti

Hindistan'da akıllara durgunluk veren olay... Hindistan'da 34 yaşındaki bir saldırgan 100 yaşındaki bir kadına tecavüz etmeye çalıştığı sırada yaşlı kadının yakınları tarafından linç edildi.

31 Ekim 2017 Salı 17:35
Hindistan'da akılalmaz olay ! 100 yaşındaki kadına tecavüz etti

Hindistan'da yok artık dedirten olay...Hindistan'da bir saldırgan 100 yaşındaki bir kadına tecavüz etmeye çalıştığı sırada yakalandı.Yaşlı kadının yakınları tarafından yakalanan saldırgan linç edildi.Daha sonra olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Aile ve çevredeki insanlar tarafından öldürülmekten beter edilen adam polisler tarafından gözaltına alındı.Bölge halkı ve yaşlı kadının yakınları saldırgan için idam cezası istiyor.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

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