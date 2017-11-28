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Helikopter kazası , 2 kişi öldü !

Son dakika yabancı servislerden gelen haberlerde Rusya'da özel bir helikopterln düştüğü bildirildi.Düşen helikopterde bulunan 2 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

28 Kasım 2017 Salı 11:21
Helikopter kazası , 2 kişi öldü !

Son dakika yabancı servislerden gelen haberlerde Rusya'nın Tambov şehrinde özel bir helikopterin sabah saatlerinde düştüğü ve helikopterde bulunan pilot ile yolcunun kaza sonrasında öldüğü bildirildi.

Rusya'nın Tambov şehrinin Kirsanovsky bölgesinde özel bir helikopterin sabah saatlerinde düştüğü bildirildi.Düşen helikopterin enkazı Shinovka kasabasında bulunduğu öğrenilldi.

Düşen  helikopterde bulunan pilot ve bir yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi.Helikopter kazası sonrasında olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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