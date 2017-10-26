Havai fişek deposunda patlama : Onlar ca ölü ve yaralı var !

Endonezya'nın başkenti Jakarta'nın batısında bulunan Tangerang'da korkunç anlar..Bir havai fişek deposunda henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.Patlamada ilk belirlemelere göre 40 kişinin yaralandığı , 23 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polislerin yaptığı ilk açıklamalarda 23 kişinin öldüğü fakat ölü sayısında bir artış olabileceği ifade edildi.Bölgeye gelen itfaiye ve yardım ekipleri patlama sonrası çıkan yangını söndürmek için büyük çaba sarfediyor.