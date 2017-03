Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ABD'de Gözaltına Alındı! Gerekçe : Rıza Sarraf

ABD'den gelen bir haber Türkiye'yi adeta şoke etti. Rıza Saraf davası kapsamında Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ABD'de gözaltına alındı...



Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Rıza Sarraf soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD New York’ta bulunan John Kennedy Havalimanı’nda gözaltına alındığı öğrenildi.

Bloomberg'in haberine göre, Atilla, İran'a yönelik uygulanan yaptırımları ihlal etmekle suçlanan Rıza Sarraf ile aynı davadan dolayı gözaltına alındı.

İŞTE GÖZALTI GEREKÇESİ

Reuters haber ajansı ise Atilla’nın, ABD'nin İran’a karşı uyguladığı ambargoları kendi bankası aracılığı ile delmekle itham edildiği ve bu gerekçeyle gözaltına alındığını bildirdi.

22 Mart 2016'dan beri tutuklu olan İran asıllı iş adamı Rıza Sarraf, hem Türkiye'de hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nde yönettiği şirketler ağıyla İran yaptırımlarının etrafından dolaşmakla suçlanıyor. Sarraf'ın yaptırımları ihlal etmek için kullandığı şirketlerden birisinin ise Türkiye'de faaliyet gösteren Royal Holding AŞ olduğu iddia ediliyor.

ABD'li savcılar, Zarrab ve hakkında tutuklama kararı çıkarılan iki kişinin 2010 - 2015 döneminde aralarında Bank Mellat'ın da bulunduğu büyük İranlı şirketlere finansman sağladığını söylüyor.

SAVCININ SUÇLAMALARINDAN BAZILARI

Atilla'ya yöneltilen suçlamalar arasında, ABD tarafından yaptırım uygulanan İran hükümeti ve diğer İranlı kurum ya da şirketler adına "Amerikan mali sistemini kullanarak işlem yapmak ve bu işlemlerin doğal yapısını gizleyerek Amerikan mali kuruluşlarını dolandırmak" bulunuyor.

Savcı Kim, Atilla'yı, "büyük bir altın tüccarı olan Rıza Sarraf'a, Amerikan yaptırımlarını ihlal ederek İran'a milyonlarca dolar kaçırmasını sağlayacak kanun dışı işlemler yapması için yıllardır yardımcı olmakla" itham etti. Savcı, Atilla'yı Sarraf'la birlikte "sahte belgeler oluşturup kullanmakla" suçladı ve yapılan işlemlerin, ticaret izni verilen gıda ürünleri üzerineymiş gibi gösterildiğini öne sürdü.

VEKALETEN BHARARA’NIN YERİNE GEÇMİŞTİ

Atilla'nın gözaltına alınmasına ilişkin dava dilekçesi, geçtiğimiz haftalarda Trump yönetimi tarafından görevden alınan New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara'nın yerine vekalet geçen ABD'li savcı Joon H. Kim tarafından yazıldı. ABD Adalet Bakanlığı'nın internet sitesindeki basın bildirisinde, söz konusu dilekçenin New York Güney Bölge Savcısı Vekili Kim ve FBI New York Birimi'nin Direktör Yardımcısı William F. Sweeney Jr. tarafından birlikte ifşa edildiği duyuruldu. Savcı Kim, görevden alınan Bharara ile yıllarca birlikte çalışmış bir isim olarak biliniyor.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ABD'de gözaltına alındı1970 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Uluslararası Bankacılık 1970 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında T. Halk Bankası A.Ş.’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri’nde Uzman olarak görev aldıktan sonra Stratejik Planlama Daire Başkanlığı’nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 22.06.2007-11.11.2011 tarihleri arasında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yapan Atilla, 11.11.2011 tarihinden itibaren Uluslararası Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.