Gürcistan'ın başkentinden patlama ve silah sesleri !

Son dakika yabancı servislerden gelen haberlerde göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te patlama ve silah seslerinin duyulduğu açıklandı..Başkent Tiflis yakınlarında bir binaya özel kuvvetler polislerinin operasyon yaptığını ve terör şüphelilerinin kıstırıldığını bildiriliyor.

Uluslararası haber kanalı Al Jazeera, özel harekat polislerinin Tiflis dışındaki bir binaya bu sabah operasyon yaptığını özel haberiyle aktarıyor.Binada bulunan yabancı kişiler ile güvenlik güçlerinin arasında çatışma çıktığı ve çıkan çatışmalar sonrasında 1 polisin yaralandığı öğrenildi.

Çatışmanın büyümesi üzerine olay yerine 100 polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kordona alınan bölgede yaşayanlar tahliye edildi.