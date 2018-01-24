Güney Kıbrıs'ta terör gösterileri !

Lefkoşa’nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki kısmında toplanan yaklaşık 350 terör destekçisi, ABD ve Rusya’nın diplomatik temsilcilikleri önünde eylem yaptı.Avrupa'nın birçok bölgesinde ortaya çıkan terör yandaşları bu kez de Güney Kıbrıs'ta ortaya çıktı.Son dakika edinilen bilgilere göre terör örgütü PKK-YPG destekçilerinin, bugün de Güney Kıbrıs’ta ABD ve Rus diplomatik temsilcilikleri önünde gösteri yaptığı öğrenilidi.

Terör örgütünün bayraklarını taşıyan grup, Türkiye ve Rusya aleyhine sloganlar attı.