Greenpeace'e ait uçak Brezilya'da düştü !

Greenpeace'e ait uçağın Amazon ormanlarının iç bölgelerindeki Novo Airao kenti yakınlarında düştüğü açıklandı.Yapılan açıklamada Amazon ormanlarına yakın bölgede düşen uçakta 1 kişinin öldüğü 4 kişinin ise yaralandığı açıklandı.Brezilya Hava Kuvvetleri yetkilileri, tarafından yapılan açıklamada Greenpeace ait Cessna 208 Caravan tipi uçağın Novo Airao yakınlarında düştüğü ve Norveç'li bir vatandaşın öldüğü , 4 kişinin ise yaralandığı açıklandı.Uçağın düşüş nedeni ise henüz bilinemiyor.Bölgede geniş çaplı arama ve kurtarma çalışmaları yapılıyor.

GREENPEACE'DEN İLK AÇIKLAMA

Greenpeace yetkililerinin yaptığı açıklamada "Mağdurlara ve ailelerine yardım sağlamaya yönelik tüm çabalarımızı yoğunlaştırdık ve olayı soruşturan yetkili organlarla iş birliği içinde çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.