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Greenpeace'e ait uçak Brezilya'da düştü !

Dünya'da çevreci sivil toplum örgütü olarak bilinen GREENPEACE dün aldığı haberle yasa boğuldu.GREENPEACE’e ait uçak Brezilya'da düştü,Kazada ölü ve yaralıların olduğu da öğrenildi.

18 Ekim 2017 Çarşamba 11:04
Greenpeace'e ait uçak Brezilya'da düştü !

Greenpeace'e ait uçağın Amazon ormanlarının iç bölgelerindeki Novo Airao kenti yakınlarında düştüğü açıklandı.Yapılan açıklamada Amazon ormanlarına yakın bölgede düşen uçakta 1 kişinin öldüğü 4 kişinin ise yaralandığı açıklandı.Brezilya Hava Kuvvetleri yetkilileri, tarafından yapılan açıklamada  Greenpeace ait Cessna 208 Caravan tipi uçağın Novo Airao yakınlarında düştüğü ve Norveç'li bir vatandaşın öldüğü , 4 kişinin ise yaralandığı açıklandı.Uçağın düşüş nedeni ise henüz bilinemiyor.Bölgede geniş çaplı arama ve kurtarma çalışmaları yapılıyor.

GREENPEACE'DEN İLK AÇIKLAMA 

Greenpeace yetkililerinin yaptığı açıklamada "Mağdurlara ve ailelerine yardım sağlamaya yönelik tüm çabalarımızı yoğunlaştırdık ve olayı soruşturan yetkili organlarla iş birliği içinde çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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