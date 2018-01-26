G.Kore'de yangın faciası ; Onlarca ölü ve yaralı var !

Yetkililer, çoğunlukla bakıma muhtaç yaşlı kimselerin kaldığı Sejong Hastanesi'nde çıkan yangının acil servis bölümünde başlayarak binayı sardığını ve ölü saysının artmasından çekindiklerini ifade etti.Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre Güney Kore'nin Miryang kentindeki bir hastanede çıkan yangında en az 41 kişi öldü, onlarca yaralı var.

Hastanenin birinci katında başladığından şüphelenilen yangın sırasında içerideki hasta sayısının 100'den fazla olduğu belirtilen haberde, olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin alevleri 1 saat 40 dakikada söndürdüğü aktarıldı.

Yaşanan korkunç olayda hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit etmek için çalışmaların başladığı öğrenildi.