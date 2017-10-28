Genç model çok çalışmaktan , öldü !

Rus model çok çalışmanın kurbanı oldu ... 14 yaşındaki Rus model genç yaşta yoğun iş temposunun kurbanı oldu.14 yaşındaki Vlada Dzyuba, Çin'in Şanghai kentinde düzenlenen moda haftasında 12 saat boyunca podyumda durduğu için komaya girdi.Komaya giren 14 yaşındaki genç model hayatını kaybetti.

Genç modelin bu iş temposunun ardından hayatını kaybetmesi büyük tepkilere neden oldu.Resmi kayıtlara göre günde 3 saatten fazla çalışmaması gereken 14 yaşındaki Vlada Dzyuba'nın 12 saat boyunca sahnede kalması onun hayatını kaybetmesine neden oldu.

14 yaşındaki Vlada Dzyuba'nın acılı annesi Oksana "Kızım beni aradı, çok yorgun olduğunu ve uyumak istediğini söyledi. Hastalığının çok başlangıcında olmalıydı" ifadelerini kullandı.