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Geceleri güneş gözlüğü takan First Lady olur mu ?

ABD First Lady’si ,Donald Trump'ın eşi Melania Trump son günlerde güneş gözlüğünü gözünden çıkarmayarak sosyal medyada birçok tartışmaya neden oldu.

08 Ekim 2017 Pazar 00:30
Geceleri güneş gözlüğü takan First Lady olur mu ?

Sosyal medya ABD First Lady’si Melania Trump'ın gözlüğüne taktı.

Son günlerde Donald Trump'ın yaptığı açıklamalarda sürekli yanında bulunan ABD First Lady’si Melania Trump geceleri güneş gözlüğüyle kameraların karşısına geçince sosyal medyanın diline düştü.Sosyal medya da birçok ABD'li vatandaş Melania Trump ile ilgili birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.,

Melania Trump gece kameralar karşısına gözlüklü çıkmasıyla ile ilgili en çarpıcı yorum ise ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı konuşmalara inanmayan Melania Trump gözlerini kaçırmak yerine güneş gözlüğü takması oldu.

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