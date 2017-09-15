Fransa'nın başkenti Paris'te askerlere bıçaklı aldırı !

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.



Saldırının Fransa'da gerçekleşen terör olayları sonrasında düzenlenen ve adına Sentinelle operasyonu denilen terörle mücadele operasyonları çerçevesinde görev yapan askerlere gerçekleştirildiği belirtildi.



SENTİLLE OPERASYONU ASKERLERİNE İLK SALDIRI DEĞİL



Sentinelle operasyonu 2015'te Charlie Hebdo saldırısının ardından Fransa'da halkın güvenliğini korumak için başlatıldı. Terörle mücadelenin yanısıra caydırıcı etkisi yaratması da hedeflenen Sentinelle Operasyonu'nda görev yapan askerler, sık sık terör saldırılarının hedefi oluyor. Askerlere ilk saldırı Şubat 2015'te Nice kentinde meydana geldi. Ardından Ocak 2016'da Valance kentinde bir caminin önünde askerler saldırı hedefi oldu. Yine Şubat 2017'de Louvre Müzesi'ni koruyan askerler terör örgütü DEAŞ'ın bıçaklı terör saldırısına uğradı. Mart 2017'de de Orly Havaalanı'nda görev yapan askerler saldırıya uğradı.