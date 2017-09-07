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Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Flaş AB ve Türkiye açıklaması !

Almanya Başbakanı Merkel'den sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'da Türkiye hakkında konuştu. Macron "Türkiye AB için hayati bir öneme sahip" dedi.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:01
Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Flaş AB ve Türkiye açıklaması !

Yunan Kathimerini gazetesine röportaj veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macon, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin AB'den uzaklaştığını söyleyen Macron, "Türkiye son aylarda Avrupa Birliği'nden uzaklaştı, endişe verici ve gözardı edilemeyecek bir şekilde. Ancak bir kopuştan kaçınmak istiyorum, çünkü başta göç meselesi ve terör tehdidi olmak üzere yüz yüze geldiğimiz pek çok krizde bizim için hayati öneme sahip bir ortak" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 07.09.2017 11:08
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