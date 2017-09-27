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Filistin INTERPOL'e üye oldu , İsrail'i korku sardı

Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen INTERPOL toplantısında Filistin'in üye olması günde damgasını vurdu.

27 Eylül 2017 Çarşamba 13:56
Filistin INTERPOL'e üye oldu , İsrail'i korku sardı

INTERPOL Genel Kurul Toplantısı Pekin'de gerçekleştirildi.Filistin Hükümeti uzun uğraşlar sonucu istediklerini elde etti.Genel Kurul'da Filistin'in INTERPOL'e üyüliği kabul edildi .

Uluslar Arası Polis Teşkilatı'na (INTERPOL) üyeliği kabul edilen Filistin artık kendi ülkesindeki suçluların yanı sıra istediği zaman da İsrail'li düşmanlarını yakalatabilecek.

INTERPOL'e İlk Başvuru 

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah , 2015 yılında INTERPOL'e ilk resmi başvuruyu yapmıştı.

İsrail Çok Uğraşmıştı 

İsrail Hükümeti , Filistin'in INTERPOL'e üye olmaması için büyük bir çaba sarfetmişti.Tel Aviv Yönetimi'nin son günlerde özellikle bu toplantıya odaklandıkları ve tek amaçlarının Filistin'in üyeliğini kaul ettirmemek olduğu öğrenildi.

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