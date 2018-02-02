Fidel Castro'nun büyük oğlu intihar etti !

Küba'nın resmi gazetesinde yer alan habere göre Castro'nun son aylarda derin depresyon tedavisi gördüğü belirtildi.Son dakika yabancı haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre Küba'nın eski devlet başkanı Fidel Castro'nun 68 yaşındaki büyük oğlu Fidel Castro Diaz-Balart intihar ettiği öğrenildi.

Ölüm şekline ilişkin açıklama yapılmazken, cenazesine ilişkin açıklamaların ailesi tarafından yapılacağı kaydedildi.

Küba’da 'Fidelito' olarak bilinen Castro, 1 Eylül 1949’da Castro’nun ilk eşi Mirta Diaz-Balart’la olan evliliğinden doğmuştu. Sovyetler Birliği döneminde nükleer fizik eğitimi alan Castro, Küba'nın nükleer çalışmalarına verdiği katkılarla da biliniyordu.

Fidel Castro ise Kasım 2016'da 90 yaşında hayatını kaybetmişti.