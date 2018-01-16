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Esir düşen Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı !

Son dakika edinilen bilgilere göre BAE'de alıkonulan Şeyh Abdullah bin Ali'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Şeyh Abdullah'ın kardeşi Şeyh Halid, kardeşinin alıkonulduğu Abu Dabi'de hastaneye kaldırıldığını belirtti.

16 Ocak 2018 Salı 09:48
Esir düşen Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı !

Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu iddialarıyla gündeme gelen Katar'da iktidardaki Al Sani ailesi üyelerinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Şeyh Halid, Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan açıklamasında kardeşinin alıkonulduğu Abu Dabi'de hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Şeyh Abdullah bin Ali'nin sağlık durumu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Şeyh Halid ;"Bu sabah, yaşanan olaylar ve üzerindeki baskılar nedeniyle yorgun düştüğünü ve hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Sağlık durumu şu an stabil. Şeyh Abdullah'ın, doktorun uygun görmesi halinde ülkeden ayrılmasına izin vereceklerini vaat etmişler." ifadelerini kullandı.

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