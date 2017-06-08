Eşine ve Kalabalığa Asitle Saldırdı

İran'ın başkeni Tahran'ın güneyinde bir kişi, kalabalığın üzerine asit olduğu belirtilen bir sıvı attı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, saldırıda 16 kişinin yaralandığını duyurdu.



Tahran adliyesinden yapılan açıklamada, saldırganın yakalandığı, saldırganın eşi ile tartışması sonrası öfkelenerek, evinden getirdiği asitli sıvıyı otobüs bekleyen eşinin de bulunduğu kalabalığa savurduğu; saldırıda 16 kişinin yaralandığı belirtildi. Adliyeden yapılan açıklamada saldırının dünkü terör saldırıları ile alakasının olmadığı vurgulandı.