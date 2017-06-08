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Eşine ve Kalabalığa Asitle Saldırdı

Tahran'da eşine sinirlenen bir şahıs çılgına döndü. Öfkeli adam otobüs durağında bulunan eşi ve kalabalığa asitli saldırı yaptı.

08 Haziran 2017 Perşembe 10:34
Eşine ve Kalabalığa Asitle Saldırdı

  İran'ın başkeni Tahran'ın güneyinde bir kişi, kalabalığın üzerine asit olduğu belirtilen bir sıvı attı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, saldırıda 16 kişinin yaralandığını duyurdu.

Tahran adliyesinden yapılan açıklamada, saldırganın yakalandığı, saldırganın eşi ile tartışması sonrası öfkelenerek, evinden getirdiği asitli sıvıyı otobüs bekleyen eşinin de bulunduğu kalabalığa savurduğu; saldırıda 16 kişinin yaralandığı belirtildi. Adliyeden yapılan açıklamada saldırının dünkü terör saldırıları ile alakasının olmadığı vurgulandı.



Son Güncelleme: 08.06.2017 10:45
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